Sardegna: a Cagliari progetto europeo per promuovere siti archeologici attraverso danza

- Dopo Grecia, Serbia e Spagna approda in Sardegna Dancing Histor(y)es, il progetto europeo incentrato sulla promozione dei siti archeologici attraverso le arti dello spettacolo per individuare un modello capace di combinare il patrimonio culturale del territorio con quello delle comunità locali. Al Municipio di via Roma a Cagliari, visita dei rappresentanti dell’Arheoloski Institut (Repubblica di Serbia), Merida Festival, Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico c/o Teatro Romano de Mérida (Spagna), I borghi Teatro di ostia Antica (Italia), Derida Fondarsiya art link (Bulgaria), 420People Zu (Repubblica Ceca), PTT Polski Teatr Tanca (Polonia), ilDance Aloni & Brummer Productions AB (Svezia), Cut Technologiko Panepistimio Kyprou (Cipro), Cluterex Asociacion Aei Cluster De Turismo De Extramadura (Spagna), Kome Kulturalis Orokseg Menedzserek Egyesulete (Ungheria), Ekpol Etaireia Koinonikis Paremvasis (Grecia) e Mapa Das Ideias, Edicoes De Publicacoes LDA (Portogallo). A fare gli onori di casa il vicesindaco e assessore Giorgio Angius e l’assessore alla Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau. (segue) (Rsc)