Imprese: Technip energies e Versalis insieme per riciclo chimico plastiche

Technip energies, società leader nell'ingegneria e nella tecnologia per la transizione energetica, e Versalis, società chimica di Eni, hanno sottoscritto un accordo finalizzato all'integrazione delle tecnologie Hoop di Versalis con quelle di purificazione Pure.rOiltm e Pure.rGastm di T.En, costituendo una piattaforma tecnologica per il riciclo chimico avanzato dei rifiuti plastici. Questa piattaforma tecnologica – riferiscono in una nota congiunta – permette di realizzare un processo di riciclo della plastica teoricamente infinito, producendo nuovi polimeri vergini adatti a tutte le applicazioni e identici ai polimeri provenienti da materie prime fossili. Versalis contribuisce con la tecnologia proprietaria Hoop, un processo di pirolisi che consente il riciclo di rifiuti plastici misti con elevate prestazioni in termini di resa, recupero e flessibilità nella gestione di diversi tipi di feedstock. T.En contribuisce con la sua esperienza nella progettazione di forni per etilene e steam-cracker, con gli oltre 700 steam-cracker in tutto il mondo che operano con la sua licenza, e con le tecnologie proprietarie di preparazione e purificazione, rispettivamente Pure.rGastm e Pure.rOiltm, che garantiscono un'integrazione sicura, affidabile e ottimizzata con i cracker esistenti e quelli di nuova generazione. Le tecnologie integrate di Versalis e T.En contribuiranno a sostenere l'economia circolare, riducendo l'impronta carbonica complessiva nella catena del valore dei polimeri.