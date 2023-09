Imprese: Technip energies e Versalis insieme per riciclo chimico plastiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo lieti di unire le forze con Versalis per commercializzare le nostre tecnologie combinate per il riciclo dei rifiuti plastici”, ha dichiarato Marco Villa, direttore generale di Technip energies. “Questa alleanza – ha proseguito – contribuirà a rafforzare la leadership di Versalis e di T.En nella trasformazione dei tradizionali prodotti chimici di base e dei polimeri in prodotti sostenibili e decarbonizzati, facilitando la transizione verso l’economia circolare". “Riteniamo che le partnership siano acceleratori di crescita molto efficaci, che trasformano sinergie nella forza di cui tutti necessitiamo per rendere il nostro settore sempre più sostenibile. Questa partnership con T.En, che coniuga le rispettive tecnologie innovative nel riciclo chimico e la lunga esperienza in progetti industriali, consentirà di accelerare l’implementazione di soluzioni concrete ed efficaci per i rifiuti plastici, da applicare poi ovunque vi sia un’opportunità nel mercato globale”, ha dichiarato Adriano Alfani, Amministratore delegato di Versalis. (Com)