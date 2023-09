Serbia-Italia: ambasciatore Gori incontra ministra Integrazione europea Miscevic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi la ministra per l'Integrazione Europea, Tanja Miscevic. Lo riporta un comunicato dell'ambasciata italiana a Belgrado. Il colloquio ha consentito di esprimere reciproca soddisfazione per la riattivazione del Protocollo Antonione e di fare il punto sullo stato del negoziato di adesione della Serbia all'Unione Europea. In relazione al Protocollo Antonione, Gori ha preso positivamente nota della prossima pubblicazione dei nuovi "tender", al fine di far ripartire i progetti congiunti nei cinque settori previsti dal programma di cooperazione: energia, istruzione, agricoltura, ambiente e sanità. Gori ha discusso con Miscevic lo stato delle riforme necessarie da parte di Belgrado per progredire verso l'obiettivo della membership Ue, e ha sottolineato l'importanza di realizzare "progressi significativi" soprattutto nel campo dello Stato di diritto e dell'allineamento alla politica estera e di sicurezza comune. L'ambasciatore ha inoltre discusso della possibile visita a Roma della ministra in vista della pubblicazione da parte della Commissione europea del "pacchetto allargamento" a ottobre e del Consiglio europeo di dicembre. Gori ha ribadito "il forte sostegno dell'Italia all'ingresso della Serbia nell'Unione europea e l'importanza di lavorare per un'accelerazione del processo di allargamento ai Balcani occidentali, soprattutto nel nuovo contesto geopolitico dettato dal conflitto in Ucraina".