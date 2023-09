Roma: blitz antidroga in città, 9 arresti sequestrate dosi stupefacenti e 1.600 euro in contanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di blitz antidroga nella Capitale, dal centro storico alle periferie, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 9 persone e al sequestro di dosi tra cocaina, hashish e crack e di circa 1.600 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. In particolare, in via Nomentana, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno bloccato la marcia di un veicolo condotto da un uomo, poiché insospettiti da alcune manovre pericolose effettuate da quest’ultimo. Identificato il conducente in un 51enne originario della provincia di Bari, ma residente a Fiumicino, già noto alle forze dell’ordine. Da un controllo approfondito anche al veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 4 grammi e circa 280 euro, ritenuto il provento della pregressa attività illecita. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato. (segue) (Rer)