Abruzzo: Bonelli (Avs), uccisione orsa atto criminale, ci costituiremo parte civile

- "L'atto criminale che ha portato all'abbattimento dell'orsa Amarena è frutto di una campagna d'odio contro gli animali come ad esempio gli orsi e i lupi. La perdita di Amarena, un'icona della fauna selvatica italiana, è una tragedia anche dal punto di vista ambientale, poiché era una delle poche femmine prolifiche del Parco, contribuendo alla conservazione della specie. Ora, i guardiaparco stanno facendo tutto il possibile per trovare i suoi cuccioli, ma la loro sopravvivenza è messa a serio rischio senza la loro madre". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo Bonelli, che prosegue: "La rabbia che proviamo per questo atto crudele è immensa, e ciò mette in evidenza l'urgente necessità di affrontare il problema dell'ignoranza e della caccia indiscriminata a creature di questo genere. Non ci sono pene o sanzioni che possano riportare in vita Amarena o riparare il danno che è stato inflitto alla sua famiglia e al nostro patrimonio naturale. È fondamentale sottolineare che l'approvazione del decreto Fugatti in Trentino ha segnato l'inizio di un pericoloso trend di escalation nella persecuzione degli animali selvatici". (segue) (Com)