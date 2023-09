Abruzzo: Bonelli (Avs), uccisione orsa atto criminale, ci costituiremo parte civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo episodio è un chiaro esempio dei danni che possono derivare da politiche che ignorano la conservazione della fauna selvatica e l'importanza della coesistenza pacifica tra umani e animali. La notizia dell'abbattimento di Amarena - prosegue l'ecologista - è stata annunciata dalla direzione del Parco nazionale d'Abruzzo e sappiamo che il responsabile è stato identificato e posto sotto inchiesta. Tuttavia, questo non attenua minimamente l' indignazione e il dolore nei confronti di un gesto così criminale. Questa campagna di odio si inserisce ed è parallela alle politiche del governo Meloni che ha approvato un piano per gli abbattimenti anche di specie protette tra cui anche i lupi. Europa verde si costituirà parte civile nel processo contro il responsabile di questo brutale atto. Vogliamo vedere giustizia fatta per Amarena e chiediamo che coloro che commettono tali reati contro la fauna selvatica siano condannati in modo esemplare per scoraggiare simili azioni in futuro," conclude Bonelli. (Com)