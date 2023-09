Abruzzo: Evi (Avs), responsabile morale uccisione orsa è questo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uccisa l’orsa Amarena a colpi di fucile. Ecco le conseguenze drammatiche di questo governo che ha dato il via alla caccia libera come fossimo nel far west, consentendo di uccidere animali selvatici anche in aree urbane e protette". Lo afferma la deputata di Alleanza verdi e sinistra Eleonora Evi, co-portavoce di Europa verde, sui suoi canali social. "Questo governo è il responsabile morale di azioni gravissime come questa, in cui un uomo si sente libero di imbracciare un fucile e sparare ad uno dei pochi esemplari femmina del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che non aveva mai causato alcun problema alle persone. Tutto questo deve essere fermato", conclude. (Rin)