Cernobbio: da conflitto Ucraina effetti negativi sul business per 46 per cento imprenditori, positivo per il 10,5

- Il conflitto tra Russia e Ucraina ha avuto effetti negativi sul business del 46,3 per cento dei partecipanti al Forum organizzato da The European House – Ambrosetti a Cernobbio, il 34,3 per cento - ha affermato che il conflitto non ha avuto un impatto significativo, mentre il 10,5 per cento ha registrato addirittura un miglioramento. È quanto emerge dal primo televoto, dopo l’opening di Valerio De Molli, Managing Partner e CEO The European House – Ambrosetti e l’intervento del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è stato incentrato proprio sul conflitto incorso da oltre 18 mesi fra Russia e Ucraina. (Rem)