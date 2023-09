Azerbaigian: ministero Difesa, attacco forze armene in direzione Kalbajar causa tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità delle forze armate dell’Armenia hanno aperto il fuoco verso le postazioni dell’esercito azerbaigiano situate in direzione di Kalbajar, ferendo tre soldati di Baku. Lo ha reso noto il ministero della Difesa dell’Azerbaigian, citato dall’agenzia di stampa “Apa”. “Dal 31 agosto all’1 settembre l'Armenia ha ricorso ancora una volta alla provocazione militare. Unità delle forze armate armene provenienti dalla direzione dell'insediamento di Sotk hanno colpito le postazioni dell'esercito azerbaigiano stazionate in direzione del distretto di Kalbajar, utilizzando droni e artiglieria leggera. A seguito di questa provocazione, commessa di proposito, sono rimasti feriti complessivamente tre militari dell'esercito azerbaigiano”, ha riferito il ministero di Baku, precisando che per prevenire tali atti “l’Azerbaigian continuerà ad adottare tutte le misure necessarie”. (Rum)