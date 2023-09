Abruzzo: M5s, uccisione orsa gesto sconsiderato, più rispetto e no grilletti facili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dell'uccisione dell'orsa Amarena in Abruzzo “ci lascia profondamente sgomenti e addolorati. Ma soprattutto fa suonare l'ennesimo campanello d'allarme a proposito della convivenza con questi splendidi animali”. Lo hanno dichiarato senatori e deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Agricoltura. “L'orsa in questione – hanno proseguito – era nota per le sue incursioni nei centri abitati e non era mai stata aggressiva nei confronti dell'uomo. Nei pochissimi casi in cui aveva compiuto danni a coltivazioni, questi erano stati prontamente risarciti dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Si tratta, insomma, di un gesto sconsiderato, ingiustificato e inaccettabile. E ci dice molto di quanto deleterie possano essere le campagne mediatiche e politiche portate avanti per l'uccisione degli orsi, come ad esempio quella di Fugatti in Trentino”. “Dobbiamo continuare a lavorare nel segno del rispetto degli animali e della convivenza con la fauna selvatica, cui spesso siamo noi ad arrecare problemi, ed evitare di creare un clima da far west e da grilletti facili", hanno concluso. (Rin)