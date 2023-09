Brandizzo: procuratore Ivrea, attuale situazione ci porta a ritenere che non ci fosse l'autorizzazione a lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale situazione ci porta a ritenere che non ci fosse l'autorizzazione a lavorare in quel momento e questo benché ci fosse del personale per verificare che l'autorizzazione dovesse esserci. Sono queste le prime parole del procuratore di Ivrea Gabriella Viglione, sull'incidente ferroviario che nella notte tra mercoledì e giovedì è costato la vita a 5 operai che stavano lavorando sui binari nei pressi di Brandizzo. (Rpi)