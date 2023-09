Russia-Ucraina: Cremlino, dispiegamento di impianti di produzione militare non risolverà conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispiegamento di impianti di produzione militare in Ucraina non contribuirà a risolvere il conflitto. Lo ha detto ad una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando i rapporti sull'inizio della produzione di armi britanniche in Ucraina, da parte di Bae Systems. "Il dispiegamento di infrastrutture per la produzione di armi sul territorio dell'Ucraina, ovviamente, non aiuterà a ridurre la tensione e risolvere il conflitto", ha detto Peskov ai giornalisti, aggiungendo che questo fatto non influenzerà l'operazione militare speciale della Russia. Il portavoce ha affermato anche che questi impianti diventeranno legittimi obiettivi militari per le forze russe. (Rum)