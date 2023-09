FI: Tajani, con Della Casa e Colarossi in gruppo Lazio guardiamo pure a elettori centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali Roberta Della Casa e Marco Colarossi "li accogliamo nella nostra famiglia con grande piacere. La loro adesione a Forza Italia, che preannuncia l'adesione di altri eletti nella città e nella provincia di Roma, ma non solo, fa parte della strategia di FI per costruire quella dimora, che sia per dirla con Battiato 'il centro di gravità permanente' della politica nazionale". Lo ha detto il segretario di FI è ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presentando i due nuovi consiglieri, passati dal M5s a FI, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito a Roma. "Noi vogliamo chiamare a raccolta eletti ed elettori dell'area di centro e di centrosinistra che non si riconoscono in un posizionamento troppo a sinistra", ha concluso Tajani. (Rer)