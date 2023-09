Trasporti: Misiani (Pd), fondi per bonus già esauriti, rifinanziare contro caro-benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Appena riaperte le domande, in poche ore i (pochi) fondi disponibili per il Bonus trasporti si sono subito esauriti", evidenzia su X il senatore del Partito democratico, Antonio Misiani. "Il governo precedente aveva previsto 190 milioni, quello attuale ne ha stanziati solo 100 e ha ridotto drasticamente la soglia di reddito per richiederlo. Nonostante ciò, tantissime persone rischiano di non ottenerlo pur avendo i requisiti. Come Pd - aggiunge l'ex viceministro all'Economia - abbiamo chiesto da tempo al governo di rifinanziare il bonus: ridurre il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico è la strada più efficace e meno dispendiosa per offrire un’alternativa concreta di fronte al caro benzina". (Rin)