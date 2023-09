Polonia: premier, a 84 anni da inizio Seconda guerra mondiale chiediamo riparazioni e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia chiede “riparazioni e giustizia” nel giorno dell’84mo anniversario dell’inizio della Seconda guerra mondiale, cominciata con l’invasione nazista del Paese il primo settembre 1939. E’ l’appello del premier polacco, Mateusz Morawiecki. “La Seconda guerra mondiale iniziò poco prima dell'alba in Polonia. Oggi, a 84 anni dallo scoppio, quando parliamo di carnefici, di vittime, di punizioni, di sofferenza, quando usiamo parole come bene e verità, quando mettiamo insieme bene e male, non pretendiamo solamente la memoria”, ha detto il capo del governo. “Chiediamo riparazione e giustizia. Questo risarcimento sotto forma di riparazioni è necessario per chiudere una volta per tutte la pagina dolorosa della storia della Polonia, dell'Europa e del mondo”, ha continuato il primo ministro in un messaggio su X (ex Twitter). (Vap)