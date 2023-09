FI: Battilocchio, benvenuti nel Lazio a Della Casa e Colarossi, squadra cresce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assieme al aegretario nazionale, Antonio Tajani ed a tutti i dirigenti di Forza Italia della Regione, a partire dal coordinatore regionale Claudio Fazzone "abbiamo dato il benvenuto a Roberta Della Casa e Marco Colarossi che da oggi rafforzeranno il gruppo in Regione Lazio guidato dall'amico Simeoni, con Capolei e Mitrano, al fianco dei nostri assessori Regimenti e Schiboni". Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale del movimento azzurro, a margine della conferenza stampa per la presentazione dei nuovi consiglieri regionali azzurri, Della Casa e Colarossi. "Tajani - aggiunge - ha lanciato un appello forte a tutti coloro che vogliono sostenere un movimento 'centro di gravità permanente' della politica italiana: europeista, atlantista, garantista, impegnata per la riduzione della pressione fiscale, per una riforma generale delle istituzioni, per una sburocratizzazione della nostra pubblica amministrazione, per la realizzazione delle grandi opere, per creare condizioni di crescita e sviluppo". (segue) (Rer)