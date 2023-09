Cina-Indonesia: premier Li parteciperà ad appuntamenti Asean dal 5 all'8 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Qiang, sarà in visita in Indonesia dal 5 all'8 settembre per partecipare ad una serie di appuntamenti dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). Lo riferisce il ministero degli Esteri di Pechino. Su invito dell'Indonesia, che quest'anno detiene la presidenza di turno dell'Asean, Li parteciperà al 26mo summit Cina-Asean, al 26mo vertice dei leader nel formato Asean+3 (Cina, Giappone, Corea del Sud) e al 18mo vertice dell'Asia orientale. (Cip)