- Ciò che è accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare adeguatamente un lavoro così delicato in una sede così pericolosa come i binari ferroviari. Lo ha affermato il procuratore di Ivrea Gabriella Viglione commentando il tragico incidente ferroviario costato la vita a 5 operai nella notte tra mercoledì e giovedì nei pressi della stazione di Brandizzo.(Rpi)