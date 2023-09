Amministrative: Castellone (M5s), sosteniamo candidatura Nicola Campanile a sindaco di Villaricca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "sostiene ufficialmente la candidatura a sindaco di Villaricca di Nicola Campanile". Lo annuncia su Facebook Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato. "Il superamento dei tatticismi e dei giochi di potere sono le basi da cui nasce il supporto del Movimento cinque stelle -spiega -. Nicola Campanile rappresenta la scelta migliore per una città che negli ultimi anni ha subito un dissesto finanziario ed uno scioglimento per camorra. La sua presenza in campo non dovrebbe lasciare alcun dubbio in chi ha a cuore il bene di Villaricca e dei suoi cittadini. Campanile - aggiunge - ha già guidato Villaricca dopo il precedente scioglimento per infiltrazioni camorristiche ed è stato un sindaco stimato per i risultati, il coraggio e la profonda umanità. Auspichiamo un riscontro positivo anche da altre forze e personalità politiche che vogliono discontinuità e intendono costruire un futuro di rinascita per la città. Sulla corsa a sostegno di Campanile, c'è piena sinergia tra il Movimento cinque stelle e la rete politica Per (Le Persone e la Comunità), di cui lo stesso Campanile è presidente".(Rin)