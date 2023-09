Iraq: un iraniano e 4 iracheni condannati all'ergastolo omicidio cittadino Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale dell'Iraq ha condannato un cittadino iraniano e quattro iracheni all'ergastolo per l'omicidio di un cittadino statunitense a Baghdad nel novembre dello scorso anno. Stephen Edward Troell, un insegnante di inglese, stava attraversando il quartiere Karrada della capitale quando almeno due uomini armati gli hanno sparato. L'uomo è poi morto in ospedale per le gravi ferite riportate. Il ministero dell'Interno di Baghdad ha confermato le sentenze in un comunicato, affermando che altri quattro imputati risultano sono ancora ricercati. Tutti e cinque sono stati arrestati in Iraq subito dopo l’omicidio. Troell, classe 1977, lavorava nella scuola di inglese locale, il Global English Institute, gestita dal gruppo umanitario Millennium Relief and Development Services basato in Texas. Poco dopo la sua morte, gli account sui social media vicini alle milizie sciite appoggiate dall’Iran lo hanno accusato di essere una spia, sebbene non abbiano prodotto prove a sostegno di tale affermazione. Washington ha accolto con favore la sentenza. "È fondamentale che tutti i responsabili dell'assassinio brutale e premeditato del signor Troell affrontino giustizia e responsabilità", ha detto in una nota Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato Usa. (Irb)