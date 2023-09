Lazio: Tajani, da oggi Forza Italia più forte ma non vogliamo poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione Lazio, con l'ingresso dei consiglieri Roberta Della Casa e Marco Colarossi "è ovvio che Forza Italia da oggi è più forte ma non è per noi una questione di poltrone. Noi lavoriamo per dare risposte concrete ai cittadini". Lo ha detto il segretario di FI e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presentando i due nuovi consiglieri, passati dal M5s a FI, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito a Roma. "È ovvio che sul tavolo della Regione Lazio le idee di FI da oggi sono più forti, questo è un fatto concreto. A noi interessano i contenuti, vogliamo che le nostre idee contino di più. Quindi vogliamo far sentire le nostra forza per dare risposte ai cittadini, non per occupare poltrone", ha concluso.(Rer)