Kazakhstan: Tokayev, rafforzare posizione Paese come snodo di transito eurasiatico

- Il Kazakhstan deve rafforzare la sua posizione di snodo per il transito di merci nell’area eurasiatica e, per questo, è cruciale ripristinare il ministero dei Trasporti, che sarà anche responsabile dello sviluppo delle infrastrutture stradali. Lo ha dichiarato il presidente Kassym-Jomart Tokayev in occasione del suo discorso sullo stato della nazione, pronunciato come ogni anno il primo settembre davanti al parlamento riunito a camere congiunte. Secondo Tokayev, lo sviluppo infrastrutturale è “una questione strategica” e il Kazakhstan deve diventare nel tempo “un Paese pienamente attrezzato sul piano dei trasporti e della logistica”. “La quota del settore dei trasporti e della logistica nel prodotto interno lordo deve raggiungere almeno il 9 per cento entro tre anni”, ha precisato il presidente kazakho. (Res)