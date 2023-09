Roma: tentano di rapinare 90enne che resiste fino all'arrivo della polizia, arrestate 4 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati notati dagli agenti della Squadra Mobile di Roma in via Tuscolana, mentre erano davanti la sede di una banca. Erano in 4, tre uomini e una donna di origini sudamericane, che poco dopo sono entrati nella banca seguiti all'interno dai poliziotti. i quattro si sono divisi nel locale in modo da osservare in maniera strategica l'intera area, con particolare attenzione alle operazioni delle poche persone presenti agli sportelli. L'obiettivo del gruppo è diventato un uomo di 90 anni intento a prelevare una somma di denaro in contanti. (segue) (Rer)