Roma: tentano di rapinare 90enne che resiste fino all'arrivo della polizia, arrestate 4 persone (2)

- Quest'ultimo è stato quindi seguito fuori dalla banca dai quattro i quali, con una tecnica collaudata e con compiti ben stabiliti volti a distrarre il malcapitato, lo hanno avvicinato alle spalle tentando di distrarlo in ogni maniera per sottrargli il borsello che, invece, continuava a stringere sotto al braccio. Quando in maniera energica i quattro hanno tentato di strapparglielo via, gli agenti sono intervenuti e li hanno bloccati. Per tutti sono scattate le manette e l'operato degli investigatori è stato convalidato dal Gip. Per due di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per altri due l'obbligo di dimora. (Rer)