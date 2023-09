Russia-Africa: Lavrov, iniziato lavoro per fornire grano gratis a sei Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro sulle forniture gratuite di grano russo a sei Paesi africani è già iniziato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un incontro con gli studenti dell'Istituto statale di Mosca per le relazioni internazionali (Mgimo). "A proposito, parlando di sicurezza alimentare, è già stato organizzato un lavoro pratico per l'attuazione di forniture gratuite di grano russo, come annunciato dal presidente (russo Vladimir) Putin al vertice Russia-Africa, verso sei Paesi africani più bisognosi", ha detto il ministro. Lavrov ha specificato che si prevede di fornire fino a 50 mila tonnellate di grano a ciascuno degli Stati. (Rum)