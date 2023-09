Algeria: fatturato Fondo nazionale per la cooperazione agricola +3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo nazionale per la cooperazione agricola ha registrato un aumento del fatturato di 13,06 miliardi di dinari algerini nel 2022 (corrispondenti a 8,8 milioni di euro), in aumento del 3 per cento rispetto ai 12,6 miliardi di dinari algerini dell'anno fiscale precedente. Nei risultati consolidati pubblicati sul proprio sito, il Fondo precisa che tale incremento è dovuto "alla stipula di numerosi contratti assicurativi e convenzioni con privati e professionisti, oltre alle diverse attività di sensibilizzazione svolte dalla compagnia e dalla sua rete a beneficio degli agricoltori e degli industriali". Il Fondo nazionale per la cooperazione agricola commercializza diversi servizi assicurativi agricoli ed è la prima compagnia di assicurazioni agricole in Algeria. Recentemente, ha lanciato un nuovo prodotto per l'assicurazione dei trasporti marittimi che copre perdite, danni materiali e incidenti alle navi assicurate, in particolare per quanto riguarda le navi mercantili navi, navi veloci e rimorchiatori e barche. Nell'ambito del suo "Piano strategico 2020-2024", la compagnia scommette sulla modernizzazione dei prodotti assicurativi agricoli e sulla creazione del mutuo rurale, oltre a proporre una copertura sociale per agricoltori, allevatori e pescatori. Il Fondo nazionale ha compiuto due aumenti di capitale lo scorso anno raggiungendo quota 10 miliardi di dinari algerini (6,8 milioni di euro), un aumento complessivo dell’82 per cento. (Ala)