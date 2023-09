Pil: Coldiretti, giù nei campi dell’1,3 per cento causa eventi estremi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi dieci eventi estremi al giorno, fra grandinate, nubifragi e alluvioni, hanno tagliato le produzioni agricole della fattoria Italia nel secondo trimestre dell'anno. E' quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento ai conti economici trimestrali dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) che indicano una flessione congiunturale del Prodotto Interno Lordo (Pil) del settore agricolo dell'1,3 per cento nel secondo trimestre 2023. L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici che – evidenzia la Coldiretti – sconvolgono le campagne dove si registra un taglio del 10 per cento della produzione di grano mentre il raccolto di miele è sceso del 70 per cento rispetto allo scorso anno ma in difficoltà anche i frutteti con le ciliegie in calo del 60 per cento per l'alluvione che ha colpito la Romagna, la fruit valley italiana, ma anche per le piogge intense in Puglia e Campania, secondo la Coldiretti che sottolinea peraltro come la caduta della grandine nelle campagne sia stata la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni. I chicchi – spiega la Coldiretti – colpiscono i frutti in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione. (segue) (Com)