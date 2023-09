Scuola: Valditara, si apre nuovo anno, ci saranno importanti novità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ufficialmente si apre l'anno scolastico. Sarà un anno di importanti novità. Il mio augurio ed un forte ringraziamento vanno innanzitutto al personale della scuola il cui ruolo è fondamentale per il futuro dei nostri giovani". Lo scrive il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, su X (ex Twitter). "Un pensiero particolare per gli studenti che nella scuola costruiscono le basi della loro vita. E infine l'auspicio che nelle aule si affermi la cultura del rispetto, dell'impegno e della solidarietà, per una scuola faro e motore dello sviluppo della società", conclude. (Rin)