Piemonte: Coldiretti, confronto proficuo con i vertici della Sanità regionale su nuova direttiva Peste suina

- Un momento di confronto utile con i vertici della Sanità regionale ed il mondo suinicolo a fronte della delicata situazione che si sta verificando per il continuo dilagare della Peste Suina, dopo i focolai accertati anche nella provincia di Pavia. Un incontro puntuale per commentare le prime nuove direttive che i suinicoltori devono seguire con massimo rigore così come gli impianti di macellazione affinché l'attività non venga interrotta. Lo hanno affermato il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa. "Il Piemonte – hanno continuato Moncalvo e Rivarossa - vanta uno dei più importanti e variegati patrimoni in ambito agroalimentare. Produzioni di qualità che rappresentano un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale, costituendo anche una componente essenziale dell'identità culturale e territoriale. (segue) (Rpi)