Piemonte: Coldiretti, confronto proficuo con i vertici della Sanità regionale su nuova direttiva Peste suina (2)

- E' a rischio l'intero comparto e la filiera suinicola piemontese che conta circa 3 mila aziende, un fatturato di quasi 400 milioni di euro e 1,2 milioni di capi destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati delle principali Dop italiane per la preparazione della miglior salumeria nazionale, come il prosciutto di Parma e San Daniele. Per questo è necessario che le nostre imprese possano continuare la loro attività, evitando una paralisi del comparto. A livello nazionale, vanno messe in atto tutte le azioni possibili, le energie e le risorse disponibili per eradicare il virus, tutelare la nostra suinicoltura e mettere in sicurezza il nostro territorio. Attendiamo la nuova ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, Vincenzo Caputo, poiché quella in atto è in scadenza al 31 agosto ed anche il nuovo Priu della Regione Piemonte, nella speranza che vengano concretizzate le azioni volte a tutelare le imprese agricole e l'intera regione dal dilagare del numero di cinghiali", hanno concluso da Coldiretti Piemonte. (Rpi)