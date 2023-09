Kazakhstan: Tokayev annuncia nuovo snodo logistico al confine con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokayev ha fatto riferimento anche alla Rotta internazionale trans-caspica (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo, la rete di linee ferroviarie e marittime tese a collegare l’Europa all’Estremo oriente aggirando la Russia e passando per il Mar Nero, il Caucaso, il Caspio e l’Asia centrale. Tale rotta, ha detto, “giocherà un ruolo importante nel rafforzamento del nostro potenziale come territorio di transito. Nel breve termine, i volumi delle merci trasportate attraverso questo corridoio possono aumentare di cinque volte. Per questo dobbiamo unire gli sforzi con i Paesi partner, la Cina, l’Azerbaigian, la Georgia e la Turchia”. È in questo contesto che Tokayev ha annunciato la realizzazione di un nuovo “porto secco” al punto di frontiera di Bakhty e ha auspicato l’accelerazione della costruzione di un hub container ad Aktau, sul Mar Caspio, così come l’espansione delle capacità portuali lungo il Corridoio di mezzo. (segue) (Res)