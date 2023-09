Kazakhstan: Tokayev annuncia nuovo snodo logistico al confine con la Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono molti esempi di sinergia tra il mega progetto cinese della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e le nostre iniziative nazionali. Lo sfruttamento del nostro potenziale dipende dalle nostre relazioni costruttive e di buon vicinato con tutti i Paesi che ci circondano, inclusa la Russia, la Cina e i nostri vicini in Asia centrale e meridionale”, ha sottolineato Tokayev, secondo cui il Corridoio internazionale Nord-Sud “non è meno importante” e può fornire al Kazakhstan accesso ai porti del Golfo Persico. “Per questa ragione, deve essere raddoppiata la capacità della sezione ferroviaria di questa rotta. Prima di tutto, dobbiamo iniziare a modernizzare la sezione kazakha della ferrovia Bolashak-Chelyabinsk. Per integrare efficacemente le diverse rotte internazionali, dobbiamo essere in grado di fornire tutti i servizi logistici necessari. Gli aeroporti di Astana, Almaty, Shymkent e Aktobe devono operare come centri multimodali, offrendo servizi competitivi e di qualità per lo stoccaggio e la redistribuzione di merci”. Infine, Tokayev ha evidenziato la necessità di adeguare le politiche tariffarie e regolatorie per attrarre nuovi investimenti privati. (Res)