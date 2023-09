Ucraina: Agenzia prevenzione corruzione inserisce Mars e PepsiCo tra "sponsor di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione (Napk) ha inserito le società Mars e PepsiCo nella lista degli "sponsor internazionali della guerra", in quanto le loro imprese continuano a operare in Russia. E' quanto si legge in un messaggio dell'ufficio stampa della Napk pubblicato su Telegram. "Nonostante le dichiarazioni sulla riduzione della loro attività, la cessazione delle attività pubblicitarie e la produzione dei loro prodotti, (Mars e PepsiCo) continuano a lavorare in Russia", ha affermato l'agenzia ucraina. Secondo la Napk, le due società "non hanno preso una posizione" nel conflitto. (Kiu)