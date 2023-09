Niger: giunta militare sospende attività ong e agenzie Onu in "aree operative" militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Niger ha annunciato la sospensione di tutte le attività delle organizzazioni internazionali, delle ong e delle agenzie delle Nazioni Unite nelle "aree operative" militari, a causa dell'"attuale situazione di sicurezza". "A causa dell'attuale situazione di sicurezza e dell'attuale impegno operativo delle forze armate nigerine, il ministero (dell'Interno) informa le organizzazioni internazionali, le ong nazionali e internazionali e le agenzie delle Nazioni Unite presenti in Niger che tutte le attività e/o gli spostamenti nelle aree di operazioni sono temporaneamente sospesi", si legge in un comunicato della giunta golpista, senza specificare le regioni interessate. Il Niger è teatro da diversi anni delle violenze jihadiste, che colpiscono in particolare le areee sud-occidentali, vicino ai confini del Burkina Faso e del Mali, e sud-orientali, vicino al bacino del Lago Ciad e al confine con la Nigeria. I militari che il 26 luglio scorso hanno rovesciato il presidente Mohamed Bazoum hanno invocato il "deterioramento della situazione della sicurezza" per giustificare la loro presa del potere. Dopo il colpo di stato, gli attacchi sono continuati: lo scorso 15 agosto, 17 militari sono stati uccisi in un attacco vicino al Burkina Faso. (Res)