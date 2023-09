Francia: Parigi, un francese morto e uno incarcerato in Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Algeria un francese è morto e un altro è stato incarcerato nell'ambito di un incidente che ha coinvolto molti loro connazionali. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Parigi, mentre i media marocchini hanno parlato di due cittadini franco-marocchini uccisi in vacanza dai guardacoste algerini. "Il centro di crisi e sostegno" del ministero e le "nostre ambasciate in Marocco e in Algeria sono in stretto contatto con le famiglie dei nostri concittadini, ai quali apportiamo tutto il nostro sostegno", ha spiegato il Quai d'Orsay. (Frp)