Migranti: Tunisia, nove imbarcazioni in ferro sequestrate a Sfax

- Le autorità tunisine hanno sequestrato nove imbarcazioni di ferro, attrezzature per la saldatura e un camion utilizzati nelle operazioni di emigrazione illegale. Secondo il sito web d’informazione “Tunisie Numerique”, ciò avviene dopo l’irruzione delle forze di sicurezza in tre case a Sfax, dove un gruppo di persone costruiva imbarcazioni in ferro da utilizzare per la pericolosa traversata del Mediterraneo centrale. I proprietari delle abitazioni sono stati deferiti alle autorità. (Tut)