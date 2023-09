Thailandia: il re commuta a un anno di reclusione la pena dell'ex premier Thaksin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier, storico leader del partito populista Pheu Thai deposto con un colpo di Stato militare nel 2006, è tornato in Thailandia il 22 agosto scorso. Poche ore dopo il candidato appoggiato dal suo partito, Srettha Thaksin, ha ottenuto la fiducia del parlamento come nuovo primo ministro, grazie anche al voto di deputati e senatori legati ai vertici militari. Thaksin è stato arrestato, ma subito trasferito in un ospedale di Bangkok, dove si trova tuttora ricoverato a seguito di presunti problemi cardiaci. Molti osservatori hanno ipotizzato che il rientro di Thaksin e la richiesta di grazia siano parte di un accordo con le forze armate che riguarda anche il varo del nuovo governo. L’ex premier ha tuttavia negato di essersi accordato con i militari, dai quali è stato in passato accusato di corruzione e slealtà verso la monarchia. (Fim)