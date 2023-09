Energia: Lavrov, negoziamo forniture di gas a Uzbekistan attraverso Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta negoziando con i partner di Tashkent e Astana l'uso del sistema di transito del Kazakhstan per fornire gas all'Uzbekistan. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un incontro con gli studenti dell'Istituto statale di Mosca per le relazioni internazionali (Mgimo). "C'è stata una serie di contatti tra i presidenti di Russia, Kazakhstan e Uzbekistan per utilizzare il sistema di transito del Kazakhstan per soddisfare le esigenze dell'Uzbekistan. Ciò richiederà del lavoro tecnico, ma è possibile implementarlo e non ci vorrà molto tempo", ha spiegato il ministro. (Rum)