Siria: quattro civili e un miliziano morti in bombardamento russo su Al Muhsinli, nel nord-ovest

- Quattri civili e un miliziano dell’Esercito nazionale siriano, coalizione di milizie sostenute dalla Turchia, sono morti questa mattina nel corso di un bombardamento dell’aviazione militare della Federazione russa sul villaggio di Al Muhsinli, nella campagna di Manbij, a est di Aleppo, nella Siria nord-occidentale. Lo si apprende dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo il quale il villaggio era stato conquistato nella notte dall’Esercito nazionale siriano. Numerosi sono stati inoltre i civili feriti durante il bombardamento, trasportati d’urgenza negli ospedali di Jarabulus. Ad Al Muhsinli, peraltro, si trovano tre postazioni delle Forze armate di Damasco e una del Consiglio militare di Manbij, che fa riferimento alle Forze democratiche siriane (Sdf, a maggioranza curda). Nella notte, l’artiglieria turca aveva bombardato per il terzo giorno consecutivo diversi villaggi nelle aree controllate dal Consiglio militare di Manbij, in particolare Awn Al Dadat, Jat e Arab Hassan, a est di Aleppo. Il Consiglio militare di Manbij, a sua volta, aveva attaccato il villaggio di Al Muhsinli, in concomitanza con un attacco sferrato dalle Forze armate siriane, per riprenderne il controllo. Scontri armati, inoltre, sono in corso lungo la linea del fronte che passa per i villaggi di Al Sayadah, Um Jalud, Al Dandaniyya e Arab Hassan. Sempre secondo Sohr, ieri l’artiglieria turca, dalla sua base di Jarabulus, aveva colpito il villaggio di Buraz, a ovest di Ayn Al Arab (nota come Kobani), nella campagna orientale di Aleppo, prendendo di mira, al contempo, una postazione degli Asayish, Forze di sicurezza interna dell’Amministrazione autonoma del nord-est (Rojava), nel villaggio di Aboush, a nord-ovest di Al Hasakah. Nella serata del 30 agosto, inoltre, lungo la strada che collega Azaz e Afrin, a nord di Aleppo, violenti scontri sono scoppiati tra due milizie facenti parte della Terza divisione dell’Esercito nazionale siriano. Secondo il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, negli scontri, nei quali sono state coinvolte le due formazioni armate della Tempesta del Nord e della 37ma divisione, un miliziano della 37ma divisione è morto, altri due sono rimasti feriti, mentre undici sono stati arrestati. (Res)