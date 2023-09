Ucraina: Unicef ha consegnato tremila dosi di vaccino contro l'epatite A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicef ha consegnato tremila dosi di vaccino contro l'epatite A all'Ucraina, in risposta a una richiesta del ministero della Salute di Kiev. Lo ha reso noto un comunicato di Unicef. La consegna fa parte del sostegno di Unicef ai bambini e alle famiglie delle regioni di Kherson e Mykolaiv per proteggerli dal rischio di malattie trasmesse dall'acqua, tra cui l'epatite A, in seguito all'attacco alla diga di Nova Kakhovka all'inizio di giugno. "Siamo impegnati a sostenere il ministero della Sanità ucraino nell'adozione di misure volte a prevenire possibili epidemie e a proteggere la salute dei bambini e delle famiglie colpite nelle regioni di Kherson e Mykolaiv", ha dichiarato Murat Sahin, rappresentante di Unicef in Ucraina. "Questo vaccino aiuta a proteggere dall'epatite A, affrontando una delle principali minacce per la salute causate dalle inondazioni dopo l'attacco alla diga di Kakhovka", ha aggiunto. "La vaccinazione contro l'epatite A è una componente fondamentale nella prevenzione di questa malattia virale. L'agente patogeno entra nel corpo umano attraverso cibo o acqua contaminati. Questa vaccinazione non è obbligatoria nel programma di immunizzazione, ma è altamente raccomandata sia per i bambini che per gli adulti", ha dichiarato Ihor Kuzin, viceministro e responsabile medico sanitario di Stato. "L'Ucraina ha ricevuto questo vaccino nell'ambito della cooperazione tra il ministero della Salute e Unicef, e sarà distribuito secondo le necessità, visti i rischi esistenti nelle aree colpite", ha proseguito. (segue) (Com)