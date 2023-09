Ucraina: Unicef ha consegnato tremila dosi di vaccino contro l'epatite A (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicef, partner del ministero della Salute ucraino, ha fornito il proprio sostegno attraverso l'approvvigionamento e la consegna dei vaccini contro l'epatite A, resi possibili dai finanziamenti del governo del Giappone. La malattia è strettamente associata ad acqua o cibo non sicuri e a condizioni igieniche inadeguate. Le epidemie legate a cibo o acqua contaminati possono scoppiare in modo esplosivo e prolungarsi, colpendo le comunità per mesi. Chiunque non sia stato vaccinato può essere contagiato dal virus dell'epatite A. Nel 2022 e 2023, per sostenere l'immunizzazione in Ucraina, Unicef ha fornito oltre 2,89 milioni di dosi di vaccini (vaccino antipolio, vaccino antipolio orale, epatite B, tetano-difterite, difterite-tetano, morbillo-parotite-rosolia, Bcg per la tubercolosi, vaccino pentavalente, rabbia) su richiesta del ministero della Salute e del Servizio sanitario nazionale dell'Ucraina. (Com)