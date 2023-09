Ue: indice manufatturiero in crescita a 43,5 punti ad agosto ma ancora sotto soglia della contrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto il Pmi manufatturiero della zona euro si attesta a 43,5 punti, in rialzo rispetto ai 42,7 punti di luglio che sono stati il minimo degli ultimi 38 mesi. E' quanto emerge dai dati elaborati da S&P Global. Il Pmi manifatturiero è ancora sotto il livello di 50 punti - soglia che separa la crescita dalla contrazione - per il quattordicesimo mese consecutivo. Grecia (52,9) e Irlanda (50,8) sono stati gli unici due Paesi a registrare un dato al di sopra dei 50 punti, mentre Germania (39,1), Francia (46), Italia (45,5) e Spagna (46,5) sono rimaste in contrazione. Il valore registrato dall'Italia è stato comunque il dato più alto da tre mesi a questa parte, in crescita rispetto ai 44,5 punti di luglio, ma per il quinto mese consecutivo al di sotto della soglia dei 50 punti. (Beb)