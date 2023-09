Regno Unito: prezzi delle case crollati del 5,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle case nel Regno Unito sono scesi del 5,3 per cento ad agosto, su base annua. Si tratta di un calo maggiore del previsto. Secondo i dati di Nationwide, la casa tipica ora vale 14.600 sterline (circa 17.060 euro) in meno rispetto a 12 mesi fa, con un prezzo medio della proprietà di 259.153 sterline (circa 302.760 euro). Il direttore economico di Nationwide, Robert Gardner, ha afferma che questo calo "non è sorprendente" dati gli aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra che fanno salire le rate dei mutui. (Rel)