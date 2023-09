Energia: Tokayev, Kazakhstan deve diventare autosufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan deve diventare autosufficiente sul piano energetico e smettere d’importare elettricità da altri Paesi. Lo ha dichiarato il presidente Kassym-Jomart Tokayev durante il suo discorso sullo stato della nazione, pronunciato come ogni anno il primo settembre davanti al parlamento riunito a camere congiunte. Il leader kazakho ha fatto riferimento ai diversi incidenti che hanno coinvolto centrali elettriche lo scorso inverno. “L’obsolescenza delle infrastrutture ha un impatto diretto sul benessere dei cittadini e sul ritmo dell’industrializzazione. È evidente che è impossibile attuare un nuovo modello economico senza modernizzare le infrastrutture. Il nuovo piano del governo per lo sviluppo infrastrutturale dovrebbe consentire di superare tutti i problemi del settore”, ha osservato Tokayev. Secondo il presidente, il Kazakhstan “deve affidarsi solo sulle proprie risorse, per quanto possibile”. “Il settore dell’energia elettrica ha un ruolo importante e nei prossimi cinque anni saranno commissionati progetti per generare nuove capacità, per almeno 14 gigawatt. La ricostruzione della nuova unità dell’impianto Gres-1 di Ekibastuz sarà completata entro quest’anno. Tutte le otto unità saranno operative. Il progetto di espansione del progetto Gres-2 è in corso di attuazione, mentre la costruzione di Gres-3 deve ancora partire”, ha ricordato il leader kazakho. In generale, secondo Tokayev, “il Kazakhstan non deve importare elettricità ed essere dipendente da altri Paesi. Quel che accade oggi è inaccettabile dal punto di vista della sicurezza”. Il presidente ha anche sottolineato l’importanza della realizzazione di impianti idroelettrici.(Res)