Covid: Commissione Ue approva vaccino Pfizer contro variante Xbb.1.5

- La Commissione europea ha autorizzato il vaccino Covid sviluppato da BioNTech-Pfizer adattato alla variante Xbb.1.5. "Questo vaccino segna un'altra importante pietra miliare nella lotta contro la malattia. Si tratta del terzo adattamento di questo vaccino per rispondere alle nuove varianti del virus", si legge in una nota della Commissione Ue. Il vaccino è stato autorizzato per adulti, bambini e neonati di età superiore ai 6 mesi. In linea con le precedenti raccomandazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc), gli adulti e i bambini a partire dai 5 anni di età che necessitano di vaccinazione dovrebbero assumere una singola dose, indipendentemente dalla loro storia di vaccinazione contro il Covid. Come si legge nella nota dell'esecutivo Ue, "l'autorizzazione arriva dopo una rigorosa valutazione da parte dell'Ema, nell'ambito del meccanismo di valutazione accelerata. La Commissione ha autorizzato questo vaccino adattato con una procedura accelerata per consentire agli Stati membri di prepararsi in tempo per le campagne di vaccinazione autunno-inverno". (Beb)