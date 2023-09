Germania: sotto accusa ex guardia del campo di concentramento di Sachsenhausen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Giessen ha accusato di concorso in omicidio un ex guardia del campo di concentramento di Sachsenhausen, oggi 98enne. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l’uomo era inquadrato nelle SS che sorvegliavano il lager e, in base a una perizia psichiatrica del 2022, oggi avrebbe una limitata capacità di intendere e di volere data l’età. Qualora l’ex SS fosse portato in un’aula di tribunale, si tratterebbe di un nuovo processo contro gli ultimi responsabili del terrore concentrazionario nazista. Negli ultimi anni, in Germania sono stati celebrati diversi di tali procedimenti. Per esempio, nel 2022, sono stati condannati un 101enne e una 97enne, rispettivamente una guardia nel campo di concentramento di Sachsenhausen e una dattilografa in quello di Stutthof. (Geb)