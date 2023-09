Germania: studio Allensbach, crolla la fiducia nell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crolla la fiducia dei tedeschi nell’economia del proprio Paese, secondo uno studio dell’Istituto per la demoscopia Allensbach, che ha sede nell’omonimo comune del Baden-Wuerttemberg. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo il 50 per cento degli intervistati, in 10-15 anni la Germania non sarà più tra le principali potenze economiche globali. Nel 2022, tale quota era del 30 per cento. Allo stesso tempo, il 31 per cento del campione si dice convinto che la Germania continuerà a svolgere un ruolo di guida nell’economia globale. Nello scorso anno, questa opinione era espressa dal 48 per cento. (Geb)