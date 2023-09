Giubileo: Coppotelli (Cisl Lazio), bene convocazione organizzazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprezziamo la convocazione pervenuta "poche ore fa dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 per il prossimo 8 settembre. Così in una nota il Segretario Generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli. "La convocazione fa seguito alle nostre sollecitazioni dopo l'incontro dello scorso 3 giugno riguardante lo sviluppo operativo delle opere pubbliche relative ai finanziamenti per Giubileo e Pnrr. Come Cisl di Roma, prosegue Coppotelli, a noi interessa avere aggiornamenti sull'andamento del cronoprogramma, sugli esiti delle gare e sull'apertura dei cantieri. Siamo assolutamente convinti che questo sia il metodo più appropriato di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali". (Com)