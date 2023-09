© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla nuova piiattaforma digitale per il lavoro Siisl "qualche minuto fa abbiamo avuto oltre mille domande presentate e non ci sono stati problemi nel gestire gli accessi". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. Per chi avesse difficoltà "si può rivolgere anche ai patronati" ha aggiunto.(Rin)